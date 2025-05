Sinner libero dopo la squalifica | Non potevo neanche andare allo stadio

© Pianetamilan.it - Sinner “libero” dopo la squalifica: “Non potevo neanche andare allo stadio”

Sinner, tifoso rossonero, in conferenza stampa al Foro Italico dipingono chiaramente il peso della squalifica 🔗Pianetamilan.it Le parole di Jannik, tifoso rossonero, in conferenza stampa al Foro Italico dipingono chiaramente il peso della

Chi sono i nemici di Sinner, i tennisti schierati contro di lui prima e dopo la squalifica per doping - Dopo la squalifica di tre mesi per Sinner alla luce dell'accordo con la WADA, non si placano le polemiche con protagonisti anche colleghi. Ecco chi sono quelli che in questi mesi sono stati più o meno ostili con il numero uno al mondo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Berrettini può regalare a Sinner la certezza del n.1 dopo la squalifica! Gli scenari a Montecarlo - Jannik Sinner sta scontando una squalifica di tre mesi e tornerà in campo agli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il fuoriclasse altoatesino svetta in testa al ranking ATP con 10.330 punti all’attivo, ma ne perderà 600 nelle prossime settimane (400 per la semifinale a Montecarlo e 200 per i quarti a Madrid) e dunque si presenterà nella Capitale con all’attivo 9. 🔗oasport.it

"Sono molto spaventata". Chi teme il peggio dopo la squalifica di Sinner: terremoto nel mondo del tennis - "Sono davvero spaventata". Dopo l'accordo raggiunto tra Jannik Sinner e la Wada, è Aryna Sabalenka a esternare le proprie preoccupazioni. La n.1 al mondo del tennis si vede bene dal commentare l'esito del caso, ma non nasconde di essere diventata estremamente cauta per evitare di infrangere le rigide regole antidoping e di fidarsi del sistema. "Se prima non mi importava di lasciare il bicchiere d'acqua e andare in bagno in un ristorante, ora non bevo più dallo stesso bicchiere - ha detto la bielorussa -. 🔗liberoquotidiano.it

Da adesso Sinner è libero: così riparte dopo la squalifica - Terminata la sospensione per il caso Clostebol, oggi ci sarà il Sinner Day al Foro Italico: alle 16 conferenza, poi la festa azzurra e il primo allenamento. Stamattina i sorteggi degli Internazionali ... 🔗gazzetta.it

Jannik Sinner a Roma: il bagno di folla, l'esordio dopo la squalifica, le smentite sul gossip. «Lara Leito? Sono single» - Spensierato, sorridente. Jannik Sinner si mette alle spalle la squalifica di tre mesi per il caso clostebol e si presenta a Roma dove la gente lo aspetta da oltre un anno, perché nella ... 🔗msn.com

Bagno di folla a Roma per il ritorno di Sinner dopo lo stop. Debutterà sabato agli Internazionali - Il re del tennis è tornato. Bagno di folla a Roma per Jannik Sinner che rientra agli Internazionali d’Italia al Foro Italico. 🔗blitzquotidiano.it