Sinner il Gladiatore | i Carota Boys festeggiano il ritorno in campo a Roma

I Carota Boys celebrano con entusiasmo il ritorno di Jannik Sinner al Foro Italico per gli Internazionali di tennis a Roma. Con un divertente video sui social, richiamano l'iconica scena del film "Il Gladiatore", esclamando: "Al mio segnale… scatenate il Let’s go Sinner! Roma stiamo arrivando". L'energia è palpabile!

Con un video pubblicato sui social, i Carota Boys festeggiano il ritorno in campo di Jannik Sinner al Foro Italico per gli Internazionali di tennis. "Al mio segnale. scatenate il Let’s go Sinner! Roma stiamo arrivando", scrivono riprendendo l'iconica scena del film con Russell Crowe "Il Gladiatore". 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it