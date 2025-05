Silkeborg-Brondby Coppa di Danimarca mercoledì 07 maggio 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Silkeborg-Brondby (Coppa di Danimarca, mercoledì 07 maggio 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Silkeborg e Brondby si giocano l’accesso alla finale. I padroni di casa avevano chiuso il primo tempo in vantaggio di tre gol ma poi si sono fatti rimontare, e questo la dice lunga sulle difficoltà di analizzare questa partita. Secondo i bookmaker, il Brondby è il favorito per la .InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici 🔗Infobetting.com Dopo il 3-3 dell’andata a Vestegnen,si giocano l’accesso alla finale. I padroni di casa avevano chiuso il primo tempo in vantaggio di tre gol ma poi si sono fatti rimontare, e questo la dice lunga sulle difficoltà di analizzare questa partita. Secondo i bookmaker, ilè il favorito per la .InfoBetting: Scommesse Sportive e

Su altri siti se ne discute

Brondby-Silkeborg (Coppa di Danimarca, mercoledì 30 aprile 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Il Brondby ospita il Silkeborg nella semifinale di andata di DBU Pokalen, la coppa danese. Attualmente i due club militano in gironi diversi, con i padroni di casa che sono terzi nella classifica di quello che comprende le sei migliori e gli ospiti che invece sono in testa al girone retrocessione, eventualità, quella di non […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

I pronostici di mercoledì 26 febbraio: Coppa Italia, Premier League e Coppa del Re - I pronostici di mercoledì 26 febbraio: ci sono partite di Premier League, Coppa Italia, Coppa del Re e Coppa di Germania. Mercoledì di coppe nazionali e Premier League: in Coppa Italia tocca alla Juventus scendere in campo. Contro l’Empoli impegnato nella lotta per la salvezza in Serie A la qualificazione è d’obbligo e la strada verso la finale in discesa: Thiago Motta non ha scuse, sfida da 1 fisso. 🔗ilveggente.it

Viborg-FC Copenaghen (Coppa di Danimarca, giovedì 01 maggio 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici - Come la prima semifinale, tra Brondby e Silkeborg, anche Viborg–FC Copenaghen è una sfida tra due club che militano in gironi diversi del campionato danese. Per la precisione, i padroni di casa sono secondi nella classifica del girone retrocessione, anche se la salvezza per loro non è un problema, anzi lottano per un posto nei […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pronostici di oggi 7 maggio, Champions League con Psg-Arsenal, Coppa di Danimarca e playoff di serie C; Silkeborg-Brondby (mercoledì 07 maggio 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici; Pronostici calcio oggi: variazioni quota Blab Index su tutte le partite!; Pronostici calcio, tennis, basket, ciclismo, formazioni. 🔗Su questo argomento da altre fonti