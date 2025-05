Sicurezza sul lavoro oltre 1 500 studenti agli spettacoli di Bianco Silenzio

Sicurezza sul lavoro, oltre 1.500 studenti agli spettacoli di "Bianco Silenzio"

oltre 1500 studenti degli istituti superiori della provincia di Piacenza hanno preso parte a un'esperienza unica: lo spettacolo teatrale "Bianco Silenzio", promosso da Confindustria. Un viaggio emotivo, un racconto in punta di piedi, una lezione che si fa memoria viva. Nelle ultime tre settimane, 1500 degli istituti superiori della provincia di Piacenza hanno preso parte a un'esperienza unica: lo spettacolo teatrale "", promosso da Confindustria.

