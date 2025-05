Sicurezza | Lepore chiede più agenti ma il governo rallenta Scontro con il centrodestra

Sicurezza a Bologna, dopo l'episodio del 27enne che in Bolognina ha aggredito dei passanti con le forbici. Il sindaco Matteo Lepore ha ribadito la necessità urgente di aumentare gli organici delle forze dell'ordine, sottolineando che la città soffre una. 🔗 Torna alta la tensione sul tema dellaa Bologna, dopo l'episodio del 27enne che in Bolognina ha aggredito dei passanti con le forbici. Il sindaco Matteoha ribadito la necessità urgente di aumentare gli organici delle forze dell'ordine, sottolineando che la città soffre una. 🔗 Bolognatoday.it

