Sciopero treni 8 ore di mobilitazione | disagi a Santa Maria Novella VIDEO

disagi in tutta Italia quest’oggi per lo Sciopero di 8 ore dei lavoratori delle ferrovie e anche la stazione di Santa Maria Novella ha vissuto la rabbia dei viaggiatori costretti ad attendere un treno in ritardo, a cambiare programma.Lo Sciopero indetto dalle tre sigle dei sindacati. 🔗 in tutta Italia quest’oggi per lodi 8 ore dei lavoratori delle ferrovie e anche la stazione diha vissuto la rabbia dei viaggiatori costretti ad attendere un treno in ritardo, a cambiare programma.Loindetto dalle tre sigle dei sindacati. 🔗 Firenzetoday.it

