Sant’Agata Bolognese Rayane non ce l’ha fatta | il giro con la moto dell’amico e l’incidente

l’ha fatta Rayane Essaid, il diciassettenne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lo scorso venerdì a Sant’Agata Bolognese, all’incrocio tra via Fratelli Cervi e viale della Repubblica. Il giovane centauro aveva chiesto ad un conoscente di poter fare un giro sulla moto insieme all’amica, scontrandosi poco dopo con una Dacia Duster condotta da una donna con il figlio rimasti lievemente feriti a loro volta. Nell’incidente è rimasta ferita la ragazza che viaggiava con luiTrasportato in condizioni critiche all’ospedale Maggiore di Bologna, è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero in rianimazione. Insieme al ragazzo, sulla moto c’era anche una sua coetanea rimasta ferita in modo non grave.Ferite lievi per l’amica che era con lui e per gli occupanti dell’auto, una madre di 41 anni e il figlio di 7. 🔗 Non ceEssaid, il diciassettenne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lo scorso venerdì a, all’incrocio tra via Fratelli Cervi e viale della Repubblica. Il giovane centauro aveva chiesto ad un conoscente di poter fare unsullainsieme all’amica, scontrandosi poco dopo con una Dacia Duster condotta da una donna con il figlio rimasti lievemente feriti a loro volta. Nelè rimasta ferita la ragazza che viaggiava con luiTrasportato in condizioni critiche all’ospedale Maggiore di Bologna, è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero in rianimazione. Insieme al ragazzo, sullac’era anche una sua coetanea rimasta ferita in modo non grave.Ferite lievi per l’amica che era con lui e per gli occupanti dell’auto, una madre di 41 anni e il figlio di 7. 🔗 Notizieaudaci.it

