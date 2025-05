Rigore Calhanoglu polemiche a non finire in Inter Barcellona! L’esperto arbitrale spagnolo | Non c’è alcun contatto dopo 80 replay… L’analisi non lascia dubbi

Rigore Calhanoglu, polemiche a non finire in Inter Barcellona: tutte le dichiarazioni che hanno fatto scatenare i tifosi. L'esperto arbitrale Pavel Fernández ha commentato il rigore concesso all'Inter contro il Barcellona dopo il contrasto tra Cubarsì e Lautaro Martinez: il commento a Radio MARCA non lascia dubbi con i tifosi bianconeri furiosi sui social. PAROLE – «Dopo aver visto 80 replay, non vedo alcun contatto diretto tra il difensore e l'attaccante. Intervento scorretto del VAR. Non è rigore. Quando ha fischiato, Pau Cubarsí avrebbe dovuto vedere il cartellino giallo, ma non l'ha visto».

