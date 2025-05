Rapina e aggressione a dottoressa in servizio al presidio di guardia medica

© Leccotoday.it - Rapina e aggressione a dottoressa in servizio al presidio di guardia medica

presidio di guardia medica con sede in via Monteregio.Un utente avrebbe Rapinato la dottoressa in servizio, sottraendole una ricetta non ancora firmata e. 🔗 Gravissimo episodio di violenza nei confronti di un medico sul luogo di lavoro. È accaduto domenica nel tardo pomeriggio a Casatenovo, neldicon sede in via Monteregio.Un utente avrebbeto lain, sottraendole una ricetta non ancora firmata e. 🔗 Leccotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Rapina e aggressione a dottoressa in servizio al presidio di guardia medica - Gravissimo episodio di violenza nei confronti di un medico sul luogo di lavoro. È accaduto domenica nel tardo pomeriggio a Casatenovo, nel presidio di guardia medica con sede in via Monteregio. Un utente avrebbe rapinato la dottoressa in servizio, sottraendole una ricetta non ancora firmata e... 🔗leccotoday.it

Aggressione e rapina in strada. Sos sicurezza - MORTARA (Pavia) Stava percorrendo a piedi corso Josti a Mortara quando è stato avvicinato da un individuo di origine nordafricana che, impugnando un coltello, gli ha intimato di consegnargli lo smartphone che aveva in mano e poi si è dileguato a piedi per le strade del centro facendo perdere le sue tracce. L’episodio è avvenuto venerdì. Ieri i carabinieri di Mortara hanno identificato e denunciato per rapina B. 🔗ilgiorno.it

Aggressione e rapina a studenti, Saronno fa paura; furti in casa a Caronno, caccia all’auto grigia - La notizia di apertura del nuovo numero del Notiziario viene da Saronno e riguarda ancora aggressioni e rapine a studenti: un quadro preoccupante dei rischi della città. Intanto a Saronno, dopo la crisi, è arrivato il commissario prefettizio A Caronno Pertusella, furti in paese: adesso è caccia a un’auto grigia Ceriano Laghetto, addio calcio, a [...] 🔗ilnotiziario.net

Se ne parla anche su altri siti

Rapina e aggressione a dottoressa in servizio al presidio di guardia medica; Casatenovo: rapina e aggressione alla postazione della guardia medica. Fermato il responsabile; Dottoressa arriva in ospedale e viene accoltellata, arrestato un 28enne; Medico del San Giovanni Bosco aggredita da un rapinatore mentre va al lavoro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rapina e aggressione a dottoressa in servizio al presidio di guardia medica - Il caso di violenza è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica a Casatenovo: individuato e denunciato l'aggressore. Il sottosegretario Mauro Piazza: "Solidarietà alla professionista e a tutti gli ope ... 🔗leccotoday.it

Casatenovo: rapina e aggressione alla postazione della guardia medica. Fermato il responsabile - Tensione e paura nella tarda mattinata di ieri al presidio della guardia medica di Casatenovo, in Via Monteregio, dove si ... 🔗casateonline.it

Aggressione a una dottoressa all’ospedale pellegrini di napoli: arrestato un uomo di 57 anni - Un uomo di 57 anni ha tentato di entrare con la forza in un’area riservata dell’ospedale Pellegrini di Napoli, aggredendo una dottoressa; i carabinieri della stazione San Giuseppe hanno denunciato l’a ... 🔗gaeta.it