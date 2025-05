Pronostici di oggi 7 maggio Champions League con Psg-Arsenal Coppa di Danimarca e playoff di serie C

Pronostici di oggi 7 maggio, Champions League con Psg-Arsenal, Coppa di Danimarca e playoff di serie C

Pronostici di oggi 7 maggio, la Champions League regala il suo ultimo verdetto e la seconda finalista arriverà dalla sfida tra Psg e Arsenal con i francesi che devono difendere l'1-0 dell'andata. Il programma è aperto dal calcio sudamericano con la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana

