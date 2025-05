Prestazioni sanitarie in tempi umani | nel Lecchese due Sportelli per il diritto alla salute

Sportelli per il diritto alla salute. L'obiettivo è ottenere Prestazioni sanitarie entro i tempi prescritti in ricetta dal medico curante, il cui rispetto è previsto dalla normativa vigente sia presso strutture pubbliche sia private convenzionate.Liste. 🔗 Aprono in provincia di Lecco due nuoviper il. L'obiettivo è ottenereentro iprescritti in ricetta dal medico curante, il cui rispetto è previsto dnormativa vigente sia presso strutture pubbliche sia private convenzionate.Liste. 🔗 Leccotoday.it

