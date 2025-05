Presentato il Bergamo Historic Gran Prix con Giacomo Agostini e Andrea Locatelli

© Ecodibergamo.it - Presentato il Bergamo Historic Gran Prix, con Giacomo Agostini e Andrea Locatelli

Bergamo, dove nel 1935 trionfò Nuvolari. 🔗 L’EVENTO. Il 25 maggio lungo il «Circuito delle Mura», in Città Alta a, dove nel 1935 trionfò Nuvolari. 🔗 Ecodibergamo.it

Su questo argomento da altre fonti

Alpinisti riminesi morti sul Gran Sasso, due mesi dopo la tragedia presentato un esposto in Procura - E’ stato presentato alla Procura di Teramo un esposto a seguito del terribile incidente che è costato la vita a Luca Perazzini, 42 anni, e a Cristian Gualdi, 48 anni, scivolati in un canalone sul Gran Sasso a quota 2.700 metri, dove erano rimasti bloccati dal 22 dicembre, la domenica prima di... 🔗riminitoday.it

Gran finale per Gymnasium ai campionati di nuoto: medaglia d'argento per Alex Bergamo - Non potevano concludersi nel modo migliore i Campionati italiani giovanili di Riccione. Gymnasium Banca 360 FVG ha chiuso in bellezza con un'altra medaglia allo stadio del Nuoto di Riccione portando a cinque i podi conquistati in quest'ultima eduzione. Nell'ultima giornata dei Criteria BPER... 🔗pordenonetoday.it

Alpinisti riminesi morti sul Gran Sasso, due mesi dopo la tragedia presentato un esposto in Procura - E’ stato presentato alla Procura di Teramo un esposto a seguito del terribile incidente che è costato la vita a Luca Perazzini, 42 anni, e a Cristian Gualdi, 48 anni, scivolati in un canalone sul Gran Sasso a quota 2.700 metri, dove erano rimasti bloccati dal 22 dicembre, la domenica prima di... 🔗cesenatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Presentato il Bergamo Historic Gran Prix, con Giacomo Agostini e Andrea Locatelli; Bergamo Historic Gran Prix 2024: parata di auto e moto storiche il 26 maggio; Presentato ufficialmente a Camerino il FIM Enduro Vintage Trophy 2024; Torna la Coppa Città di Bergamo, rievocazione del Gran Premio. In gara 80 bolidi d'epoca. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Presentato il Bergamo Historic Gran Prix, con Giacomo Agostini e Andrea Locatelli - Alla manifestazione parteciperà, in veste di special guest, il pilota bergamasco di Superbike Andrea Locatelli, che sarà in sella a una storica Yamaha GP. Immutato il format dell’evento, con 4 manche ... 🔗ecodibergamo.it

Bergamo Historic Gran Prix 2024: parata di auto e moto storiche il 26 maggio - Si terrà domenica 26 maggio il Bergamo Historic Gran Prix 2024 ... Il programma della nuova edizione è stato presentato dal presidente del comitato organizzatore Stefano Tacconi e dal vice ... 🔗msn.com

Presentato il programma Festival “Earth, Abbiamo un solo pianeta” 2025 tra Bergamo e Seriate - Lorenzo Sauro, referente per l’area di Bergamo di Plastic Free e Alberto Colosimo, referente per l’associazione La Via Della Felicità ’evento è organizzato dall’Associazione Climarte con ... 🔗mi-lorenteggio.com