Potenziamento della linea Polpo | disagi alla viabilità

Potenziamento della linea “Polpo”. Così si chiama, con chiaro riferimento alla celebre fiera d’ottobre, il tratto di elettrodotto tra Camin e Vigonza. L’intervento fornirà nuova energia a tutte le cabine elettriche lungo il percorso. 🔗 Partiranno sabato 10 maggio i lavori di E-Distribuzione per il”. Così si chiama, con chiaro riferimentocelebre fiera d’ottobre, il tratto di elettrodotto tra Camin e Vigonza. L’intervento fornirà nuova energia a tutte le cabine elettriche lungo il percorso. 🔗 Padovaoggi.it

