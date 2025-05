Piancavallo il Park Hotel verso la rinascita

Piancavallo vedrà rinascere il Park Hotel Montecavallo. La struttura ricettiva di piazzale della Puppa è abbandonata da molto tempo ma tra un paio d'anni dovrebbe ritornare operativa. La Regione ha contribuito con 4 milioni di euro al finanziamento del. 🔗 Ci vorrà ancora un po' di tempo, mavedrà rinascere ilMontecavallo. La struttura ricettiva di piazzale della Puppa è abbandonata da molto tempo ma tra un paio d'anni dovrebbe ritornare operativa. La Regione ha contribuito con 4 milioni di euro al finanziamento del. 🔗 Pordenonetoday.it

Piancavallo, si investe sul wellness. L'assessore Menegoz: «Nell'area previsto anche un park pubblico» - AVIANO - Ottime notizie per la località turistica di Piancavallo: prosegue l'iter tecnico per l'avvio dei lavori di riqualificazione del Park Hotel, una struttura storica ... 🔗ilgazzettino.it