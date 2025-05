Pedone investito a Cassina Rizzardi | uomo di 36 anni in fin di vita elisoccorso in volo

© Quicomo.it - Pedone investito a Cassina Rizzardi: uomo di 36 anni in fin di vita, elisoccorso in volo

Cassina Rizzardi. Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), l'investimento è avvenuto alle ore 14.23 sulla Sp27 (via Risorgimento all'altezza del civico 12), dove un pedone è stato investito.

Pedone investito a Cassina Rizzardi: uomo di 36 anni in fin di vita, elisoccorso in volo - Sono ancora poche le informazioni disponibili sul grave incidente avvenuto oggi, 6 maggio, a Cassina Rizzardi. Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), l'investimento è avvenuto alle ore 14.23 sulla Sp27 (via Risorgimento all'altezza del civico 12), dove un pedone... 🔗quicomo.it

