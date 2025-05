Paternal Leave film italo-tedesco | la ricerca di Leo del padre Paolo lungo la costa romagnola

© Sbircialanotizia.it - Paternal Leave, film italo-tedesco: la ricerca di Leo del padre Paolo lungo la costa romagnola

Paternal Leave debutta sul grande schermo il 15 maggio 2025, segnando l’ingresso alla regia di Alissa Jung, nostra attrice e medico tedesca, che si cimenta per la prima volta dietro la macchina da presa. Il lungometraggio, nato dalla collaborazione tra The Match Factory e Wildside, viene distribuito in Italia da Vision Distribution e si presenta . L'articolo Paternal Leave, film italo-tedesco: la ricerca di Leo del padre Paolo lungo la costa romagnola è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 debutta sul grande schermo il 15 maggio 2025, segnando l’ingresso alla regia di Alissa Jung, nostra attrice e medico tedesca, che si cimenta per la prima volta dietro la macchina da presa. Ilmetraggio, nato dalla collaborazione tra The Match Factory e Wildside, viene distribuito in Italia da Vision Distribution e si presenta . L'articolo: ladi Leo dellaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Se ne parla anche su altri siti

Paternal Leave alla Berlinale 2025, la recensione del film con Luca Marinelli - Il film è un insolito coming-of-age e un road movie sui generis. Appena presentato alla Berlinale 2025, arriverà nelle sale in Italia prossimamente 🔗wired.it

Paternal Leave | Il trailer del film con Luca Marinelli - Vision Distribution ha rilasciato il trailer ufficiale di Paternal Leave, il film diretto da Alissa Jung, con protagonista Luca Marinelli. Reduce dalla presentazione alla scorsa edizione del Festival di Berlino, il film che segna l’esordio alla regia di Alissa Jung è finalmente pronto ad ottenere il suo spazio nelle sale italiane a partire dal 15 maggio. La pellicola è stata selezionata all’interno della sezione della Berlinale “Generation”. 🔗universalmovies.it

Cinema, a Berlino i film ‘Paternal Leave’ con Marinelli e ‘Mickey 17’ - A Berlino, per il Festival Internazionale del Cinema. Luca Marinelli presenta ‘Paternal Leave’, sulle sfide e le fragilità di un giovane padre. Robert Pattinson sul red carpet per il suo ‘Mickey 17’. Servizio di Fabio Falzone The post Cinema, a Berlino i film ‘Paternal Leave’ con Marinelli e ‘Mickey 17’ first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Su questo argomento da altre fonti

I film italiani più attesi della primavera 2025; Che fatica andare a Berlino: la diffidenza tra l’Orso e l’Italia; L'Italia alla Berlinale 2025; Berlinale sipario: l’Orso d’Oro di “Drømmer” e “Paternal leave” con Marinelli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Paternal Leave, il debutto alla regia di Alissa Jung con Luca Marinelli - Paternal Leave, film d’esordio di Alissa Jung con Luca Marinelli, arriva al cinema il 15 maggio dopo l’anteprima al Bellaria Film Festival ... 🔗tvserial.it

la genitorialità vista da luca marinelli nel film paternal leave ambientato in riviera romagnola - Il film Paternal Leave di Alissa Jung, con Luca Marinelli e Juli Grabenhenrich, esplora il difficile rapporto padre-figlia nella riviera romagnola, affrontando temi di identità, responsabilità e ricon ... 🔗gaeta.it

Paternal leave , il film con Luca Marinelli: trailer e data di uscita - Nella sezione “Generation” della Berlinale 2025 è stato presentato Paternal leave, il primo film da regista di Alissa Jung, dal 2018 moglie di Luca Marinelli ... 🔗vogue.it