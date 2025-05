Paola Iezzi a Belve | “Mi sento un gay nel corpo di una donna Non sono una dominatrice a letto mi piace la comodità”

Paola Iezzi ospite a Belve nella seconda puntata di martedì 6 maggio. Icona della comunità Lgbtqia+, spiega di aver "sempre avuto un'attrazione forte nei confronti delle donne intelligenti". La cantante ammette di aver creato "false aspettative" nel pubblico maschile: "Non sono una santa, ma neanche una dominatrice. A letto odio la scomodità". 🔗 ospite anella seconda puntata di martedì 6 maggio. Icona della comunità Lgbtqia+, spiega di aver "sempre avuto un'attrazione forte nei confronti delle donne intelligenti". La cantante ammette di aver creato "false aspettative" nel pubblico maschile: "Nonuna santa, ma neanche una. Aodio la scomodità". 🔗 Fanpage.it

Belve, Paola Iezzi sconvolge Fagnani: "Mi sento un gay nel corpo di una donna" - Paola Iezzi è stata ospite di Belve nella puntata che andrà in onda questa sera, martedì 6 maggio. In un'intervista intensa, la cantautrice si è lasciata andare alle domande poste dalla conduttrice Francesca Fagnani. "Il momento più complesso nel 2013 quando si interrompe il sodalizio tra lei e Chiara", ha annotato la padrona di casa alludendo alla carriera della cantautrice. "Sono stati dieci anni intensi e difficili per noi due, ma di grande apprendimento", ha replicato lei. 🔗liberoquotidiano.it

Paola Iezzi a Belve: «Mi sento gay in un corpo di donna. Senza mia sorella Chiara pensavo spesso alla morte» – Il video - La cantante intervistato da Francesca Fagnani: «Con mia sorella Chiara non ci siamo sentite per un paio di anni. E con il mio compagno ci siamo presi una pausa di sei mesi» I pensieri ossessivi dopo l ... 🔗informazione.it

Paola iezzi a belve su rai2: confessioni sulla sessualità, carriera e lite con arisa - Paola Iezzi si racconta a Belve su Rai2, parlando della sua identità sessuale, delle difficoltà nella carriera con la sorella Chiara, del suo carattere deciso e della lite social con Arisa. 🔗gaeta.it