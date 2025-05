PALINSESTI 11-17 MAGGIO 2025 | RAI1 TRA L’EUROVISION E DUE CULT IL VALZER DI CANALE 5

PALINSESTI Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dall'11 al 17 MAGGIO 2025

RAI1
D: Le Indagini di Lolita Lobosco 3 (14) R
L: Gerri (24) 1°Tv
M: Simon Coleman 1°Tv
M: Pretty Woman
G: Don Matteo 13 (110) R
V: Sognando Ballando Con Le Stelle (24)
S: Eurovision Song Contest: Finale

CANALE 5
D: The Couple: Una Vittoria per Due (55)
L: L'Isola dei Famosi (210)
M: Maria Corleone 2 (34) 1°Tv
M: Coppa Italia: Milan-Bologna
G: Lo Show dei Record (1010)
V: Tradimento 2 1°Tv
S: Corro da Te

Altre segnalazioni
Dal 1205, ore 16:00 – Ritorno a Las Sabinas
Dal 1205, ore 18:45 – Caduta Libera

Rai2
D: Internazionali BNL d'Italia
L: Audiscion (25)
M: Eurovision Song Contest: Semifinale 1
M: Delitti in Paradiso (18) + Beyond Paradise (16) 1°Tv
G: Eurovision Song Contest: Semifinale 2
V: La Scuola Romana delle Risate 1°Tv

PALINSESTI 4-10 MAGGIO 2025: PARTE SOGNANDO BALLANDO, CANALE 5 CAMBIA TUTTO - Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 4 al 10 maggio 2025 Rai1 D: Affari Tuoi Speciale L: Gerri (1/4) new M: Quasi Orfano M: 70° David di Donatello G: Che Dio Ci Aiuti 8 (10/10) 1°Tv V: Sognando Ballando Con Le Stelle (1/4) new S: TecheTecheTè: A Gentile Richiesta Canale 5 D: The Couple: Una Vittoria per Due (4/5) L: Maria Corleone 2 (2/4) 1°Tv M: Tradimento 2 1°Tv M: L’Isola dei Famosi new G: Lo Show dei Record (9/10) V: Tradimento 2 1°Tv S: Amici di Maria De Filippi (8/9) Altre segnalazioni Il 04/05, ore 22:50 – In Fede: Rosario Livatino Dal 06/05, ore 16:00 – Ritorno ... 🔗bubinoblog

PALINSESTI 4-10 MAGGIO 2025: SETTIMANA RICCA DI DEBUTTI E RITORNI TRA SHOW E SERIE - Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 4 al 10 maggio 2025 Rai1 D: Affari Tuoi Speciale L: Gerri (1/4) new M: Quasi Orfano M: 70° David di Donatello G: Che Dio Ci Aiuti 8 (10/10) 1°Tv V: Sognando Ballando Con Le Stelle (1/4) new S: TecheTecheTè: A Gentile Richiesta Canale 5 D: Lo Show dei Record (9/10) L: The Couple: Una Vittoria per Due (4/5) M: Maria Corleone 2 (2/4) 1°Tv M: L’Isola dei Famosi new G: Che Bella Giornata V: Tradimento 2 1°Tv S: Amici di Maria De Filippi (8/9) Altre segnalazioni Il 04/05, ore 22:50 – In Fede: Rosario Livatino Dal 06/05, ore 16:00 – Ritorno ... 🔗bubinoblog

PALINSESTI 11-17 MAGGIO 2025: RAI1 TRA L’EUROVISION E DUE CULT, IL VALZER DI CANALE 5 - Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dall’11 al 17 maggio 2025 Rai1 D: Le Indagini di Lolita Lobosco 3 (1/4) R L: Gerri (2/4) 1°Tv M: Simon Coleman 1°Tv M: Pretty Woman G: Don Matteo 13 (1/10) R V: Sognando Ballando Con Le Stelle (2/4) S: Eurovision Song Contest: Finale Canale 5 D: The Couple: Una Vittoria per Due (5/5) L: L’Isola dei Famosi M: Maria Corleone 2 (3/4) 1°Tv M: Coppa Italia: Milan-Bologna G: Lo Show dei Record (10/10) V: Tradimento 2 1°Tv S: Corro da Te Altre segnalazioniNessuna segnalazione Altre segnalazioni Dal 12/05, ore 18:45 – Caduta Libera Rai2 D: N. 🔗bubinoblog

Mediaset, programmazione stravolta per il primo maggio: Amici, Uomini e Donne e Tradimento, cosa cambia - In occasione della Festa dei Lavoratori di oggi Uomini e Donne non andrà in onda e tornerà solo lunedì: saltano anche Amici e Tradimento, cosa cambia in tv ... 🔗libero.it

Rai, approvati i palinsesti estivi. La novità di Rai 1 è la soap del pomeriggio - Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi ieri a Roma, ha approvato i palinsesti della prossima ... che Davide Maggio vi aveva anticipato già a febbraio: Ritorno a Las Sabinas. 🔗davidemaggio.it

Palinsesti Rai, i conduttori e i programmi a rischio: da Serena Bortone a Marco Liorni e Pino Insegno, uscite attese e nomi a sorpresa - La stagione televisiva è appena conclusa, ma è già fermento per l'arrivo dei nuovi palinsesti ... Al suo posto, fa sapere Davide Maggio, potrebbe arrivare Maria Latella. A rischio anche ... 🔗msn.com