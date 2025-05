Pakistan | Islamabad vile attacco India ha colpito civili innocenti

Islamabad (Pakistan), 6 mag. (LaPresseAP) – Quello condotto dall'India è stato "un attacco vile che ha preso di mira civili innocenti, colpendo nell'oscurità". Lo ha detto il portavoce dell'esercito di Islamabad, il tenente generale Ahmad Sharif, commentando il raid missilistico condotto da Nuova Delhi contro infrastrutture dei miliziani nel Kashmir controllato dal Pakistan.

