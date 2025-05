Pakistan attacco con missili dell' India nel Kashmir | Un atto di guerra

India ha annunciato di aver condotto attacchi missilistici contro infrastrutture usate dai miliziani nel Kashmir controllato dal Pakistan. Ma secondo tre funzionari di Islamabad i razzi avrebbero colpito anche nella regione orientale del Punjab, colpendo una moschea della città di Bahawalpur e provocando la morte di un bambino e il ferimento di una donna e di un uomo. Hanno aggiunto che il Pakistan avrebbe condotto a sua volta attacchi di rappresaglia su cui non hanno, però, fornito ulteriori dettagli. Il ministero Indiano della Difesa ha dichiarato in una nota che nel raid di Nuova Delhi sono stati presi di mira almeno nove siti dove erano "stati pianificati attacchi terroristici contro l'India"."Le nostre azioni sono state mirate, ponderate e hanno la natura di un'escalation - ha sottolineato il dicastero - Nessuna struttura militare Pakistana è stata presa di mira. 🔗 L'ha annunciato di aver condotto attacchistici contro infrastrutture usate dai miliziani nelcontrollato dal. Ma secondo tre funzionari di Islamabad i razzi avrebbero colpito anche nella regione orientale del Punjab, colpendo una moscheaa città di Bahawalpur e provocando la morte di un bambino e il ferimento di una donna e di un uomo. Hanno aggiunto che ilavrebbe condotto a sua volta attacchi di rappresaglia su cui non hanno, però, fornito ulteriori dettagli. Il ministeronoa Difesa ha dichiarato in una nota che nel raid di Nuova Delhi sono stati presi di mira almeno nove siti dove erano "stati pianificati attacchi terroristici contro l'"."Le nostre azioni sono state mirate, ponderate e hanno la natura di un'escalation - ha sottolineato il dicastero - Nessuna struttura militarea è stata presa di mira. 🔗 Liberoquotidiano.it

