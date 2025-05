Orientamento legalità e sicurezza | in piazza Duomo si incontrano i consulenti del Lavoro

Orientamento, legalità e sicurezza: in piazza Duomo si incontrano i consulenti del Lavoro - Dopo il successo dello scorso anno, il truck tour "Il lavoro viaggia con noi - Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza” ha ripreso il suo viaggio con la seconda edizione del tour, un evento promosso per diffondere la cultura del lavoro etico e l'importanza dell'orientamento al... 🔗messinatoday.it

1 maggio, sindacati in piazza: “Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale” - (Adnkronos) – Sindacati in tre piazze diverse per le manifestazione nazionali di oggi primo maggio, ma uniti nel segno della sicurezza sul lavoro definita dai sindacati "un’emergenza nazionale". A Roma il leader della Cgil Maurizio Landini mentre la segretaria Cisl, Daniela Fumarola e il leader Uil, PierPaolo Bombardieri, scelgono due luoghi simbolo di recenti morti […] L'articolo 1 maggio, sindacati in piazza: “Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

