È stato designato come porto sicuro dal Ministero dell'Interno lo scalo di Ortona, dove venerdì mattina, 9 maggio, alle ore 6, approderà la nave Ocean Viking dell'Ong francese Sos Méditerranée con 108 migranti a bordo. Lo sbarco rappresenta il quattordicesimo arrivo nel porto abruzzese.

Nuovo sbarco a Ortona: in arrivo 108 migranti tra cui un bimbo di 11 mesi - È stato designato come porto sicuro dal Ministero dell'Interno lo scalo di Ortona, dove venerdì mattina, 9 maggio, alle ore 6, approderà la nave Ocean Viking dell'Ong francese Sos Méditerranée con 108 migranti a bordo. Lo sbarco rappresenta il quattordicesimo arrivo nel porto abruzzese

Ortona: venerdì sbarcano 108 migranti tra i quali un bimbo di 11 mesi - Ha solo 11 mesi ed era a bordo di una delle due barche avvistate dall'equipaggio della Ocean Viking in zona SAR libica: 108 migranti venerdì sbarcheranno a Ortona ... 🔗rete8.it

Ortona, venerdì lo sbarco di 108 migranti - Salvati dalla ong Sos Méditerranée al largo delle coste libiche. A bordo dell'Ocean Viking anche 29 minori e un bimbo di 11 mesi ... 🔗rainews.it

Livorno, in arrivo 109 migranti salvati dalla Sea Watch - Nuovo sbarco di migranti sulle coste toscane. Sono attualmente in rotta verso il porto di Livorno 109 profughi salvati nel Mediterraneo centrale nelle ultime ore dall’organizzazione non ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it