Nuove vite per gli animali: emozioni e salvataggi su Rete4

Liberazione degli uccelli nel lago di Como con Michela Vittoria Brambilla

Durante l'emozionante puntata del programma Dalla parte degli animali, in onda domenica 4 maggio alle ore 10.05 su Rete4, l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, insieme ai piccoli Stella e Leo, accompagna la liberazione di sei splendidi germani reali, cresciuti con amore e cura al CRAS "Stella del Nord". Il programma verrà poi riproposto in replica domenica alle 16.30 su La5 e il martedì in seconda serata su Rete4.

Interventi rapidi e cuori grandi: l'azione quotidiana della LEIDAA

Ogni giorno, tantissimi animali trovano rifugio e assistenza al centro recupero della Lega Italiana Difesa animali e Ambiente (LEIDAA). In questa puntata, le telecamere raccontano le storie toccanti di un'oca attaccata da un cane, una quaglia con la zampa in necrosi e un giovane allocco in gravi condizioni, salvati e curati con competenza dai veterinari Gianbattista Fornari e Lorenzo Crosta, che ricopre anche il ruolo di direttore sanitario del centro.

