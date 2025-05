Nuova vita per 13 alloggi comunali | al via il bando per il recupero degli appartamenti vuoti

appartamenti comunali attualmente sfitti troveranno Nuova vita grazie a un progetto di recupero e valorizzazione sociale. L'amministrazione comunale di Lecco ha pubblicato una procedura pubblica, riservata agli enti del terzo settore, per recuperare alloggi in disuso distribuiti in vari. 🔗 Trediciattualmente sfitti troverannograzie a un progetto die valorizzazione sociale. L'amministrazione comunale di Lecco ha pubblicato una procedura pubblica, riservata agli enti del terzo settore, per recuperarein disuso distribuiti in vari. 🔗 Leccotoday.it

