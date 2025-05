Nuova maglia Juventus 2025 26 le prime immagini dell’Home Kit dei bianconeri | dal colletto ai dettagli rosa Tutte le novità – FOTO

Nuova maglia Juventus 2025/26, le prime immagini dell'Home Kit: le FOTO della prossima maglia dei bianconeri

Ecco le immagini della prossima maglia della Juve, quella che i bianconeri indosseranno nella stagione 2025/26. Oltre alle classiche strisce bianche e nere verticali, ma asimmetriche rispetto agli anni scorsi, i dettagli non saranno gialli bensì rosa. Il colletto ha una forma arrotondata tipiche delle maglie retrò

Official Pictures: Juventus 25/26 Home Kit Leaked ??? https://t.co/rqJRbiB9BT

— Opaleak (@opaleak) May 6, 2025

I pantaloncini saranno neri con finiture rosa. Le immagini svelate da Opaleak hanno già fatto scatenare i tifosi bianconeri sui social.

