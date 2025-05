Non siamo il vostro 51esimo Stato | l’orgoglio canadese sfida Trump

Non siamo il vostro 51esimo Stato | l'orgoglio canadese sfida Trump

ROMA – "Ho detto a Trump di smetterla di chiamarci il 51esimo Stato americano". È una replica secca e orgogliosa quella con cui Mark Carney, premier del Canada, ha messo fine alla provocazione lanciata da Donald Trump alla vigilia dell'incontro alla Casa Bianca. Il presidente statunitense aveva parlato di un possibile "matrimonio" tra i due Paesi, evocando l'idea – provocatoria ma ripetuta più volte – di includere il Canada come uno Stato in più dell'Unione americana.Carney ha risposto senza giri di parole: "Saremo padroni a casa nostra", sottolineando che il Canada non è in vendita e che l'opinione dei cittadini su questo punto è irremovibile. Trump ha rilanciato via social con il suo consueto stile: "Mai dire mai. Sarebbe un bel matrimonio, vedremo".Scontro a distanza prima dell'incontro ufficialeLo scontro, iniziato prima ancora del faccia a faccia tra i due leader, ha preso forma sui social.

