Netflix rinnova The Eternaut per una stagione finale che conclude la saga

La notizia dell'aggiornamento di L'Eternauta ha acceso nuovamente gli entusiasmi dei fan. Netflix ha infatti confermato il rinnovo della serie per una seconda stagione, che rappresenterà l'episodio conclusivo dell'intera produzione. La decisione è stata resa nota pochi giorni dopo il debutto del 30 aprile 2025, lasciando intendere che l'avventura narrata nell'opera non si concluderà con la prima stagione.

