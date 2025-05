Nelle prossime ore previsti nuovi temporali | è sempre allerta meteo

allerta meteo per rischio idrogeologico, anche se Regione Lombardia ha depotenziato il bollettino rischio idrogeologico da arancione (criticità moderata) a giallo (criticità ordinaria). La nuova allerta resterà in vigore fino alle ore 14 di mercoledì 7 maggio.La sintesi meteorologica. 🔗 È ancoraper rischio idrogeologico, anche se Regione Lombardia ha depotenziato il bollettino rischio idrogeologico da arancione (criticità moderata) a giallo (criticità ordinaria). La nuovaresterà in vigore fino alle ore 14 di mercoledì 7 maggio.La sintesirologica. 🔗 Leccotoday.it

Pioggia forte e neve, il meteo peggiora in tante regioni: le previsioni per le prossime ore - Nelle prossime ore, il tempo subirà un ulteriore deterioramento, con piogge intense, temporali e nevicate che interesseranno numerose regioni italiane. Questo cambiamento è causato dal passaggio di una perturbazione molto intensa, collegata a un vortice ciclonico che in queste ore si sta localizzando sul Mare di Liguria e si sta spostando lentamente verso il Centro del paese. Già dalla prima parte della giornata, piogge anche a carattere di rovescio stanno interessando diverse aree del Nord e del Centro, in particolare i settori meridionali della Lombardia, l’Emilia-Romagna e gran parte ... 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco e la polmonite bilaterale, Andreoni: «Decisive le prossime ore. Possibili scompensi agli altri organi» - «Le prossime ore saranno decisive» dice il professor Massimo Andreoni, professore emerito all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società... 🔗ilmessaggero.it

Meteo: Prossime Ore, Temporali e Grandine imminenti, le aree a rischio - Anche il Centro Italia, in particolare le regioni tirreniche come Toscana, Lazio e Campania, dovrà fare i conti con un graduale aumento della nuvolosità. Qui però le piogge saranno più intermittenti e ... 🔗ilmeteo.it

Meteo prossime ore: pronti per un cambio RADICALE - Nel corso delle prossime ... nuovi impulsi instabili provenienti sia da Est che da Nord-Ovest, mantenendo uno scenario tipicamente da fine Inverno piuttosto che da piena Primavera. Nelle ore ... 🔗msn.com