Napoli in città pronte maglie scudetto | bye scaramanzia

Napoli dicono addio alla scaramanzia e cominciano a pensare alla festa scudetto con le maglie celebrative

Lo scudetto in casa Napoli, ogni settimana, è sempre più vicino. Adesso l'obiettivo dista solamente 7 punti da ottenere in 3 partite, con l'Inter inseguitrice. Antonio Conte conosce bene come funziona e come gestire le emozioni in momenti delicati, come questo attuale che si sta vivendo nella città partenopea.

I tifosi però, sempre facendo utilizzo di mezzi scaramantici, stavolta hanno deciso di abbandonarli definitivamente. La parole "scudetto" era preferibile non nominarla, ma l'iniziativa ha subito fatto il giro del web e ha incrementato la foga azzurra.

A Napoli si lavora alla festa scudetto: in produzione le t-shirt

Come riportato da Il Fatto Quotidiano un'impresa ha cominciato la produzione delle t-shirt celebrative con il volto di Conte e il quarto scudetto.

