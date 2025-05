Movida sicura a Como | controlli della polizia in piazza Volta con rinforzi da Milano

Nella serata di ieri, la polizia di Stato di Como ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con l'obiettivo di contrastare la criminalità e tutelare l'ordine pubblico. L'intervento si è concentrato principalmente in piazza Volta e nelle vie vicine, aree frequentate da

Como, raffica di controlli della polizia nella zona della movida di piazza Volta - Como, 6 maggio 2025 - Controlli straordinari della polizia concentrati nella zona di piazza Volta, punto di ritrovo della movida notturna comasca, dove si incontrano centinaia di ragazzi. Allo stesso tempo, una delle zone in cui maggiormente si concentrano le attenzioni delle forze di polizia. Lunedì sera le pattuglie della Questura di Como, si sono concentrate tra la piazza e le vie limitrofe, controllando 42 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia. 🔗ilgiorno.it

