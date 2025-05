Mostra iconografica Con Maria speranza per il mondo - Rendere visibile il mistero

Mostra iconografica "Con Maria speranza per il mondo - Rendere visibile il mistero"

Mostra iconografica "Con Maria speranza per il mondo - Rendere visibile il mistero" dal 10 al 25 maggio 2025. Nel Centenario dell'Incoronazione dell'Icona della Beata Vergine delle Grazie, la Comunità Missionaria di Villaregia presenta la Mostra iconografica Con Maria speranza per il mondo. 🔗 "Conper ilil" dal 10 al 25 maggio 2025. Nel Centenario dell'Incoronazione dell'Icona della Beata Vergine delle Grazie, la Comunità Missionaria di Villaregia presenta laConper il. 🔗 Padovaoggi.it

