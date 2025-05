Milan corsaro a Genova | rimonta lampo e vittoria per 2-1

© Pianetamilan.it - Milan corsaro a Genova: rimonta lampo e vittoria per 2-1

Milan, rimonta vincente a Genova: bastano due minuti di Leao - Contro il Genoa, il Diavolo trova l’ennesimo ribaltone del proprio campionato: il portoghese ci mette la firma con un gol e propiziando subito il doppio Basta poco, ai grandi calciatori, per incidere. Ne ha dato una dimostrazione plastica Rafael Leao, che ha trascinato il Milan alla vittoria in casa del Genoa, proprio quando sembrava essersi messa male. Passano per 2-1 i rossoneri in Liguria, con 120 secondi di fuoco ispirati dal portoghese, tre punti che servono poco per la classifica ma molto per l’autostima, nell’avvicinamento alla finale di Coppa Italia. 🔗calciomercato.it

