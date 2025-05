Meloni in Senato dopo il pressing dell' opposizione | risposte su Trump spese militari e caro-bollette

© Xml2.corriere.it - Meloni in Senato dopo il pressing dell'opposizione: risposte su Trump, spese militari e caro-bollette

La leader torna in Aula per il «premier time». E intanto lei si congratula con il nazionalista Simion per il successo alle elezioni in Romania 🔗 Xml2.corriere.it

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili, poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO - Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III si è recato poi con Mattarella nel complesso dell'ex Mattatoio. La giornata prosegue con un discorso alle Camere riunite a Montecitorio 🔗tg24.sky.it

**Ue: alla Camera meno ministri di ieri in Senato per Meloni, per ora solo Giorgetti tra i leghisti** - Questa mattina, i banchi del governo alla Camera si sono presentati meno gremiti rispetto a ieri, quando il premier Giorgia Meloni ha tenuto le sue comunicazioni in Senato in vista del Consiglio Europeo. Alla destra della presidente del Consiglio sedeva il ministro della Difesa, Guido Crosetto, mentre alla sua sinistra la sedia è rimasta vuota. […] L'articolo **Ue: alla Camera meno ministri di ieri in Senato per Meloni, per ora solo Giorgetti tra i leghisti** è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni - (Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto lucido, razionale, una persona che vuole cercare delle soluzioni e questo è molto importante”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine. 🔗liberoquotidiano.it

Meloni torna in Senato dopo il pressing dell'opposizione: risposte su Trump, spese militari e caro-bollette; Santanchè, Meloni in pressing chiede aiuto a La Russa; Ddl sicurezza, il pressing del Viminale. Spunta l’ipotesi scudo penale per gli agenti; Ucraina, opposizioni di nuovo in pressing su Meloni: “Venga in Aula prima del Consiglio europeo”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Meloni torna in Senato dopo il pressing dell'opposizione: risposte su Trump, spese militari e caro-bollette - La leader torna in Aula per il «premier time». E intanto lei si congratula con il nazionalista Simion per il successo alle elezioni in Romania ... 🔗msn.com

Meloni in Senato: “Piano di difesa Ue roboante rispetto alla realtà. E nessuna manovra correttiva” - Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle repliche dopo le sue comunicazioni in Aula al Senato rispondendo a una domanda del Pd sull'ipotesi di accantonare le riforme come premierato e autonomia. 🔗laprovinciapavese.gelocal.it

Dazi, Ft: “Partner Ue in pressing perché Meloni scelga da che parte stare sulle misure contro Big Tech” - Intanto in Italia è alta tensione tra Tajani e Salvini sui negoziati con Washington: per la Lega Roma dovrebbe trattare da sola ... 🔗ilfattoquotidiano.it