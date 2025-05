Luxaria Society | esperienze di lusso per donne indipendenti

Luxaria Society, esperienze di lusso per donne indipendenti

Esperienze uniche pensate per soddisfare i desideri femminili

Può spiegare ai nostri lettori che cos'è Luxaria?

«Luxaria è una realtà creata per offrire servizi di lusso alle donne indipendenti. Il nostro obiettivo è che ogni donna possa godere di esperienze uniche, senza dover dipendere da nessuno, regalando a sé stessa privilegi esclusivi. Il nostro target è alto, pensato principalmente per manager e imprenditrici, ma anche per chi vuole concedersi un'esperienza di lusso, seppur una volta all'anno».

Qual è il filtro di accesso ai servizi di Luxaria?

«Non esiste un filtro vero e proprio, ma i nostri servizi sono pensati per chi ha la possibilità economica di accedervi. La clientela è naturalmente selezionata, visto il livello dei servizi offerti».

