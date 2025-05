Lo sgombero delle 31 baracche Trovato replica alle polemiche | Famiglie andranno in case ristrutturate scandalose le speculazioni

© Messinatoday.it - Lo sgombero delle 31 baracche, Trovato replica alle polemiche: "Famiglie andranno in case ristrutturate, scandalose le speculazioni"

speculazioni" e chiarisce i prossimi step prima dello sgombero delle 31 Famiglie di via Quinnio Ennio. Il sub commissario al Risanamento, Santi Trovato, repliche alle polemiche scoppiate nelle ultime ore dopo l'ultimatum a chi occupa ancora le baracche dell'area del rione. 🔗 Parla di "vergognose" e chiarisce i prossimi step prima dello31di via Quinnio Ennio. Il sub commissario al Risanamento, Santi, replichescoppiate nelle ultime ore dopo l'ultimatum a chi occupa ancora ledell'area del rione. 🔗 Messinatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lo sgombero delle 31 baracche, Trovato replica alle polemiche: "Famiglie andranno in case ristrutturate, scandalose le speculazioni" - Parla di "vergognose speculazioni" e chiarisce i prossimi step prima dello sgombero delle 31 famiglie di via Quinnio Ennio. Il sub commissario al Risanamento, Santi Trovato, repliche alle polemiche scoppiate nelle ultime ore dopo l'ultimatum a chi occupa ancora le baracche dell'area del rione... 🔗messinatoday.it

Roma, ragazzo di 31 anni trovato morto sul divano dalla fidanzata - Giallo a Roma, dove un ragazzo di 31 anni è stato trovato morto sul divano della sua abitazione al Nuovo Salario dalla fidanzata. A lanciare l’allarme è stata quest’ultima nella mattinata di domenica 2 marzo 2025. Al loro arrivo, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono giunti anche gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara, che stanno indagando sulla dinamica dei fatti. 🔗lettera43.it

Roma: ragazzo di 31 anni trovato morto in casa dalla fidanzata. Si farà l'autopsia - Roma, 2 marzo 2025 – Un trentunenne è stato trovato morto in casa stamattina in zona Montesacro a Roma. A dare l'allarme la fidanzata che, entrando nell'appartamento, lo ha visto immobile sul divano. Sul posto la polizia che indaga. Sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, né di effrazione su porte e balconi dell'abitazione in via Rodolfo Morandi. In casa del ragazzo la polizia non avrebbe trovato tracce di droga o di altre sostanze. 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Lo sgombero delle 31 baracche, Trovato replica alle polemiche: Famiglie andranno in case ristrutturate, scandalose le speculazioni; Le 31 famiglie che dovranno lasciare le baracche di via Taormina, tuona Forza Italia: Persone trattate come numeri; VIDEO | Monte Mario, al via lo sgombero degli insediamenti abusivi: montagne di rifiuti da rimuovere; Lo sgombero delle 31 baracche Trovato replica alle polemiche | Famiglie andranno in case ristrutturate scandalose le speculazioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Baraccopoli di Messina, la replica del sub commissario Trovato: "Scandaloso speculare sulle sofferenze di 31 famiglie" - “E’ davvero scandaloso speculare sulle sofferenze di 31 famiglie che tra qualche mese potrebbero vivere in un alloggio dignitoso e non in una baracca”. 🔗msn.com

Messina, risanamento Rione Taormina: entro la fine di luglio le 31 famiglie dovranno lasciare le baracche - Le 31 famiglie di via Quinto Ennio del rione Taormina dovranno necessariamente lasciare le loro baracche entro luglio. C'è una sorta di diktat del subcommissario per il risanamento Santi Trovato che ... 🔗rtp.gazzettadelsud.it

Area occupata dai rom. Presidio e sgombero. Demolite le baracche - Insediamento abusivo in via Galilei, nel quartiere Bettola, scatta lo sgombero. L’area ... Sono stati individuati rifugi di fortuna e alcune baracche con accumulo di rifiuti che mettevano ... 🔗msn.com