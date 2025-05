LIVE Inter-Barcellona 4-3 | inizia l’ultimo tempo del match!

LIVE Inter-Barcellona, partita valida per il ritorno della semifinale di Champions League. L’andata, sei giorni fa, è finita con il risultato di 3-3. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.LIVE Inter-Barcellona 4-3 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP109? CHE PARATA DI SZCZESNY SU FRATTESI!108? Esce Dumfries per de Vrij.107? Sommer esce male, in area piccola Lewandowski manda alto.23.21 inizia IL SECONDO SUPPLEMENTAREGavi per Pedri e Pau Victor per Cubarsì, altro attaccante in campo. 105’+3 FINISCE IL PRIMO tempo SUPPLEMENTARE!105? Tre minuti di recupero.104? Fort tira dal limite, alta.Thuram lavora benissimo e fa fuori Araujo sulla fascia, crossa per Taremi che fa una sponda perfetta per Frattesi. Con il sinistro il centrocampista tira a giro e segna un gol clamoroso!100? GOOOOOOOOOOOOOOL FRAAATTESIIIIIIIIIIIIIII98? Esce Garcia per Hector Fort. 🔗 , partita valida per il ritorno della semifinale di Champions League. L’andata, sei giorni fa, è finita con il risultato di 3-3. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.4-3 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP109? CHE PARATA DI SZCZESNY SU FRATTESI!108? Esce Dumfries per de Vrij.107? Sommer esce male, in area piccola Lewandowski manda alto.23.21IL SECONDO SUPPLEMENTAREGavi per Pedri e Pau Victor per Cubarsì, altro attaccante in campo. 105’+3 FINISCE IL PRIMOSUPPLEMENTARE!105? Tre minuti di recupero.104? Fort tira dal limite, alta.Thuram lavora benissimo e fa fuori Araujo sulla fascia, crossa per Taremi che fa una sponda perfetta per Frattesi. Con il sinistro il centrocampista tira a giro e segna un gol clamoroso!100? GOOOOOOOOOOOOOOL FRAAATTESIIIIIIIIIIIIIII98? Esce Garcia per Hector Fort. 🔗 Inter-news.it

