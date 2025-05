LIVE Inter-Barcellona 4-3 | FRAAATTESIIIIIIII GOOOOLL!!!

© Inter-news.it - LIVE Inter-Barcellona 4-3: FRAAATTESIIIIIIII GOOOOLL!!!

LIVE Inter-Barcellona, partita valida per il ritorno della semifinale di Champions League. L’andata, sei giorni fa, è finita con il risultato di 3-3. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.LIVE Inter-Barcellona 4-3 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPThuram lavora benissimo e fa fuori Araujo sulla fascia, crossa per Taremi che fa una sponda perfetta per Frattesi. Con il sinistro il centrocampista tira a giro e segna un gol clamoroso!100? GOOOOOOOOOOOOOOL FRAAATTESIIIIIIIIIIIIIII98? Esce Garcia per Hector Fort.96? Sommer in uscita anticipa Pedri e salva l’Inter ancora.91? Ammonito Carlos Augusto.23.01 INIZIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE90’+6 FINISCE LA PARTITA IN PAREGGIO! SI PROSEGUE CON I SUPPLEMENTARIAmmonito Acerbi. Dumfries crossa sul primo palo per Francesco Acerbi che di punta come un vero attaccante segna con il destro!90’+4 ACEEEERBIIIIIIIIIIIII!!!90’+2 PALO DI YAMAL. 🔗 , partita valida per il ritorno della semifinale di Champions League. L’andata, sei giorni fa, è finita con il risultato di 3-3. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.4-3 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPThuram lavora benissimo e fa fuori Araujo sulla fascia, crossa per Taremi che fa una sponda perfetta per Frattesi. Con il sinistro il centrocampista tira a giro e segna un gol clamoroso!100? GOOOOOOOOOOOOOOLIIIIIII98? Esce Garcia per Hector Fort.96? Sommer in uscita anticipa Pedri e salva l’ancora.91? Ammonito Carlos Augusto.23.01 INIZIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE90’+6 FINISCE LA PARTITA IN PAREGGIO! SI PROSEGUE CON I SUPPLEMENTARIAmmonito Acerbi. Dumfries crossa sul primo palo per Francesco Acerbi che di punta come un vero attaccante segna con il destro!90’+4 ACEEEERBIIIIIIIIIIIII!!!90’+2 PALO DI YAMAL. 🔗 Inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 43 corridori in testa con 1? 45? di vantaggio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.09 Sono te le formazioni che stanno lavorando in gruppo. Si tratta di Lotto, Decathlon AG2R La Mondiale Team e Team Visma | Lease a bike. 11.06 La strada sarà completamente pianeggiante fino ai -11 km quando inizierà l’ascesa di Jebel Hafeet. 11.03 60 km all’arrivo! 11.00 Rosicchia qualcosa il gruppo che ora ha un ritardo di 1? 45?. 10.57 Ancora una volta è stata la Soudal Quick Step a provare a rompere gli equilibri. 🔗oasport.it

? LIVE! Empoli-Atalanta 0-3: autogol, Retegui, poi Lookman fa tris (43?) - Empoli-Atalanta 0-3 Marcatori: 27? aut. Gyasi, 33? Retegui, 43? Lookman Empoli (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, De Sciglio, Cacace; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Henderson, Esposito; Kouamé. A disp. Vasquez, Seghetti, Bembnista, Sambia, Tosto, Bacci, Campaniello, Kovalenko, Zurkowski, Konaté, Colombo. All. D’Aversa Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. 🔗bergamonews.it

LIVE Schio-Venezia 36-43, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: Kuier prova a spingere la partita sul lato Reyer - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Superata la metà del secondo quarto. 36-43 Keys forza dalla media, trova il canestro con l’aiuto del tabellone. CHE DUELLO! Kuier stoppa Keys da una parte, Keys stoppa Kuier dall’altra: ce n’è per accendere la finale! 34-43 Realizza l’aggiuntivo Kuier. 34-42 Terzo tempo monumentale per agilità di Kuier, realizza e pesca anche il fallo di Andrè, il suo quarto. 🔗oasport.it