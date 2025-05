LIVE Inter-Barcellona 4-3 Champions League 2025 in DIRETTA | vittoria eroica dei nerazzurri che volano in finale!

© Oasport.it - LIVE Inter-Barcellona 4-3, Champions League 2025 in DIRETTA: vittoria eroica dei nerazzurri, che volano in finale!

DIRETTA LIVE23:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Inter-Barcellona. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.23:44 Inter che giocherà la seconda finale degli ultimi 3 anni, e che si riscatta dopo le ultime uscite in campionato e l’eliminazione in Coppa Italia.23:43 Doppio confronto ricco di emozioni tra Inter e Barcellona. Bello il fair play a fine partita con i giocatori di entrambe le squadre che si stringono la mano dopo lo spettacolo offerto.23:42 A Monaco di Baviera l’Inter troverà una tra PSG ed Arsenal. Domani il ritorno della semifinale con i parigini che difendono l’1-0 dell’andata.23:41 Impresa eroica degli uomini di Simone Inzaghi, che nel secondo tempo sembravano alle corde. 🔗 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:44 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.23:44che giocherà la secondadegli ultimi 3 anni, e che si riscatta dopo le ultime uscite in campionato e l’eliminazione in Coppa Italia.23:43 Doppio confronto ricco di emozioni tra. Bello il fair play a fine partita con i giocatori di entrambe le squadre che si stringono la mano dopo lo spettacolo offerto.23:42 A Monaco di Baviera l’troverà una tra PSG ed Arsenal. Domani il ritorno della semicon i parigini che difendono l’1-0 dell’andata.23:41 Impresadegli uomini di Simone Inzaghi, che nel secondo tempo sembravano alle corde. 🔗 Oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

LIVE Monza-Perugia, Champions League volley 2025 in DIRETTA: iniziano i quarti di finale, derby in casa Italia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:14 Sia Perugia che Monza hanno vinto le rispettive pool nella fase a gironi e hanno quindi ricevuto un bye agli ottavi di finale. 20:11 La fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea sta entrando nel vivo anche al maschile, questa sera ad affrontarsi saranno le ultime due formazioni italiane rimaste in gioco. 20:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Perugia, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2024-2025. 🔗oasport.it

DIRETTA Champions League, Inter-Feyenoord 1-0: Taremi sfiora il raddoppio! LIVE - Per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club, i nerazzurri ospitano gli olandesi Dopo la sofferta vittoria, ottenuta in rimonta, contro il Monza nell’ultimo turno del campionato di Serie A, che gli ha consentito di mantenere la vetta della classifica, l’Inter si tuffa in Champions League per conquistare il passaggio ai quarti di finale. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Su questo argomento da altre fonti

Inter-Barcellona 4-3, la diretta: gol di Frattesi, i nerazzurri la ribaltano ai supplementari; Champions: Inter-Barcellona 4-3 DIRETTA e FOTO si va ai supplementari; Inter-Barcellona, dove vedere la semifinale di Champions in tv e streaming: gli orari; Inter-Barcellona 4-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: decide Frattesi al 99'. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inter-Barcellona 4-3, la semifinale di Champions in diretta - Si gioca oggi, martedì 6 maggio, Inter-Barcellona. La semifinale di ritorno di Champions League a San Siro arriva dopo il pirotecnico 3-3 dell'andata allo Stadio Olimpico Lluís Companys, fissato dalle ... 🔗adnkronos.com

Inter-Barcellona, semifinale di Champions: le news di oggi in diretta live - È il grande giorno di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Con questo liveblog vi ... 🔗sport.sky.it

Champions: Inter-Barcellona 3-3 DIRETTA e FOTO si va ai supplementari - L'Inter e il Barcellona hanno chiuso i tempo regolamentari 3-3, come nella semifinale d'andata, e vanno dunque ai tempi supplementari. Inter-BARCELLONA 2--3 - All'88' i catalani ribaltano il risultato ... 🔗ansa.it