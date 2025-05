LIVE Inter-Barcellona 4-3 Champions League 2025 in DIRETTA | ultimi 15? di una folle semifinale

DIRETTA LIVE107?- Chiusura preziosissima di Darmian. Il Barcellona gioca ora con due ali e tre punte.106?- Sostituzioni Barcellona. Fuori Cubarsi e Pedri, dentro Gavi e Pau Victor. Su quest’ultimo grava già un cartellino giallo in seguito al concitato finale.SECONDO TEMPO SUPPLEMENTAREFINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE107?- Thuram guadagna un preziosissimo calcio di punizione.107?- Traversone innocuo di Yamal che si spegne tra le braccia di Sommer.105?- Ben 3 minuti di recupero.104?- Diagonale di Fort, alto di un paio di metri.103?- Si rialza Frattesi, che per il momento si accomoda a bordo campo.102?- A terra Frattesi. Per lui un lieve capogiro. Entrano in campo i medici nerazzurri e si scalda subito Asslani.101?- Vedremo se il Barcellona avrà le forze per reagire nuovamente. 🔗 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA107?- Chiusura preziosissima di Darmian. Ilgioca ora con due ali e tre punte.106?- Sostituzioni. Fuori Cubarsi e Pedri, dentro Gavi e Pau Victor. Su quest’ultimo grava già un cartellino giallo in seguito al concitato finale.SECONDO TEMPO SUPPLEMENTAREFINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE107?- Thuram guadagna un preziosissimo calcio di punizione.107?- Traversone innocuo di Yamal che si spegne tra le braccia di Sommer.105?- Ben 3 minuti di recupero.104?- Diagonale di Fort, alto di un paio di metri.103?- Si rialza Frattesi, che per il momento si accomoda a bordo campo.102?- A terra Frattesi. Per lui un lieve capogiro. Entrano in campo i medici nerazzurri e si scalda subito Asslani.101?- Vedremo se ilavrà le forze per reagire nuovamente. 🔗 Oasport.it

