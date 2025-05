L’Inter batte il Barcellona e vola in finale | partita infinita la decide Frattesi ai supplementari

L’Inter scrive la storia e vola in finale di Champions League, superando il Barcellona al termine di una sfida epica, chiusa sul 4-3 dopo i tempi supplementari a San Siro. È stata una battaglia calcistica fatta di colpi di scena, emozioni a raffica e una bolgia nerazzurra sugli spalti, in una delle notti europee più intense degli ultimi anni. A decidere il match è stato un gol di Davide Frattesi al 99’, che ha sigillato una qualificazione conquistata con cuore, grinta e sangue freddo.La gara si era messa subito bene per gli uomini di Simone Inzaghi, avanti già nel primo tempo grazie alle reti di Lautaro Martinez, su assist di Dumfries, e Calhanoglu su calcio di rigore, concesso dopo il check del VAR per un fallo su Lautaro. Nonostante il doppio vantaggio, il Barcellona ha reagito con rabbia e talento nella ripresa, ribaltando l’inerzia della gara con tre reti firmate da Eric Garcia, Olmo e Raphinha, approfittando di alcune incertezze difensive delL’Inter. 🔗 scrive la storia eindi Champions League, superando ilal termine di una sfida epica, chiusa sul 4-3 dopo i tempia San Siro. È stata una battaglia calcistica fatta di colpi di scena, emozioni a raffica e una bolgia nerazzurra sugli spalti, in una delle notti europee più intense degli ultimi anni. Are il match è stato un gol di Davideal 99’, che ha sigillato una qualificazione conquistata con cuore, grinta e sangue freddo.La gara si era messa subito bene per gli uomini di Simone Inzaghi, avanti già nel primo tempo grazie alle reti di Lautaro Martinez, su assist di Dumfries, e Calhanoglu su calcio di rigore, concesso dopo il check del VAR per un fallo su Lautaro. Nonostante il doppio vantaggio, ilha reagito con rabbia e talento nella ripresa, ribaltando l’inerzia della gara con tre reti firmate da Eric Garcia, Olmo e Raphinha, approfittando di alcune incertezze difensive del. 🔗 Thesocialpost.it

