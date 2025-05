L' Inter batte il Barcellona e vola in finale Champions

© Agi.it - L'Inter batte il Barcellona e vola in finale Champions

Inter ha sconfitto l'FC Barcelona (4-3 d.p., 3-3 all'andata) e giocherà la sua seconda finale di Champions League in tre anni il 31 maggio. Partita e gol A sei giorni da una spettacolare gara d'andata, considerata una delle più belle dell'anno, Inter e Barça hanno fatto ancora meglio. Ancora più folle, e di gran lunga. Il loro secondo duello forse non ha mai raggiunto le vette tecniche dell'andata, illuminato dai colpi di genio del fenomeno Lamine Yamal. Ma hanno senza dubbio scritto una delle pagine più memorabili della storia della competizione dopo 120 minuti di rara intensità e colpi di scena che farebbero impazzire i tifosi di entrambe le squadre. La storia ricorderà che il nazionale italiano Davide Frattesi è stato colui che ha suggellato questo goloso doppio confronto in gol (13!) e suspense al 99'. 🔗 AGI - L'ha sconfitto l'FC Barcelona (4-3 d.p., 3-3 all'andata) e giocherà la sua secondadi Champions League in tre anni il 31 maggio. Partita e gol A sei giorni da una spettacolare gara d'andata, considerata una delle più belle dell'anno,e Barça hanno fatto ancora meglio. Ancora più folle, e di gran lunga. Il loro secondo duello forse non ha mai raggiunto le vette tecniche dell'andata, illuminato dai colpi di genio del fenomeno Lamine Yamal. Ma hanno senza dubbio scritto una delle pagine più memorabili della storia della competizione dopo 120 minuti di rara intensità e colpi di scena che farebbero impazzire i tifosi di entrambe le squadre. La storia ricorderà che il nazionale italiano Davide Frattesi è stato colui che ha suggellato questo goloso doppio confronto in gol (13!) e suspense al 99'. 🔗 Agi.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’Inter batte l’Atalanta, prende i punti e scappa in fuga scudetto: vola a +3 sul Napoli - I gol di Carlos Augusto e Lautaro Martinez piegano la 'dea' (0-2) in dieci per l'espulsione di Ederson per proteste. La vittoria rilancia i nerazzurri in fuga verso lo scudetto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il Napoli batte il Torino e vola a +3 sull'Inter: McTominay decide con una doppietta | Nerazzurri, è crisi: terzo ko di fila | Classifica - Trascinato da Scott McTominay con una doppietta il Napoli travolge il Torino e, approfittando dello stop dell'Inter al pomeriggio (battuta dalla Roma), prende il largo in vetta alla classifica 🔗xml2.corriere.it

Coco sicuro: «Se l’Inter batte il Barcellona vincerà la Champions. Lautaro? C’è un calciatore che è più importante» - di RedazioneLe parole di Francesco Coco, ex calciatore dell’Inter, sulla semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona Francesco Coco ha parlato al Corriere della Sera della semifinale di di ritorno di Champions League tra Inter-Barcellona. BARCELLONA – «Tutti pensano che il Barça sia circondato da un’aura di irraggiungibilità, essendo una società di grande storia, invece al suo interno tutti si comportano come in una famiglia. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Impresa Inter, batte il Barcellona 4-3 e vola in finale di Champions; Champions League, apoteosi Inter! Batte il Barcellona ai supplementari e vola in finale; Pazza Inter: batte 4-3 e vola in finale di Champions League; Inter-Barcellona 4-3 d.t.s., pagelle e tabellino: decide Frattesi nel primo dei due supplementari, i nerazzurri in finale di Champions League. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L'Inter batte il Barcellona e vola in finale Champions - AGI - L'Inter ha sconfitto l'FC Barcelona (4-3 d.p., 3-3 all'andata) e giocherà la sua seconda finale di Champions League in tre anni il 31 maggio. Partita e gol A sei giorni da una spettacolare gara ... 🔗msn.com

Inter eroica, batte 4-3 il Barcellona ai supplementari e vola in finale di Champions - Succede di tutto a San Siro. Avanti di due gol nel primo tempo, i nerazzurri subiscono tre gol nella ripresa. Il pareggio di Acerbi al 93'. Ai supplementari segna Frattesi ... 🔗ilgiornale.it

Inter leggendaria in finale di Champions: 4-3 e il Barcellona finisce in ginocchio - Da 2-0 a 2-3, poi il pareggio di Acerbi e il gol vittoria nei supplementari di Frattesi: l'Inter batte i Barcellona e vola in finale di Champions ... 🔗affaritaliani.it