L’India lancia missili contro il Pakistan che risponde con l’artiglieria Alta tensione sul Kashmir

Alta tensione tra India e Pakistan, dopo l'attentato dello scorso mese nella regione contesa del Kashmir che ha riacceso lo scontro diplomatico e militare tra i due Paesi. Il governo indiano ha confermato di aver condotto un'operazione contro «obiettivi terroristici», colpendo con missili almeno nove infrastrutture situate nel Kashmir amministrato dal Pakistan e in altre aree del Paese vicino.Il Pakistan a sua volta sostiene di aver risposto con rappresaglie via terra e aria. Secondo quanto riferito dall'esercito pachistano e riportato dalla televisione nazionale, gli attacchi avrebbero interessato tre diverse regioni del territorio pachistano. Fonti della sicurezza locali parlano di almeno tre vittime, tra cui un bambino, e di diversi feriti. Tra i luoghi colpiti vi sarebbero anche alcune moschee.

