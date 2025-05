L’India ha lanciato diversi missili contro siti del Kashmir controllato dal Pakistan Islamabad promette di rispondere

© Quotidiano.net - L'India ha lanciato diversi missili contro siti del Kashmir controllato dal Pakistan. Islamabad promette di rispondere

lanciato i suoi missili contro nove siti nel Kashmir controllato dal Pakistan. Islamabad ha subito promesso di rispondere agli attacchi dell'India in "tempi e luoghi che sceglieremo".Secondo le prime informazioni Nuova Delhi avrebbe attaccato tre città in Pakistan: Kotli, Bahawalpur e Muzaffarabad, facendo crescere il rischio di una probabile escalation militare tra le due potenze nucleari. Il tenente generale Ahmed Sharif Chaudhry, direttore generale del servizio di pubblica informazione delle Forze armate pachistane, ha dichiarato in tv: "Il codardo nemico indiano ha lanciato attacchi aerei sulla moschea Subhanullah nella zona orientale di Ahmed, a Bahawalpur, su Kotli e su Muzaffarabad". Bahawalpur si trova nella provincia del Punjab, nel sud-est del Paese, mentre Kotli e Muzaffarabad sono situate nella parte del Kashmir amministrata dal Pakistan. 🔗 Roma, 6 mag. - Il governo indiano hai suoinovenelllato dalha subito promesso diagli attacchi dell'India in "tempi e luoghi che sceglieremo".Secondo le prime informazioni Nuova Delhi avrebbe attaccato tre città in: Kotli, Bahawalpur e Muzaffarabad, facendo crescere il rischio di una probabile escalation militare tra le due potenze nucleari. Il tenente generale Ahmed Sharif Chaudhry, direttore generale del servizio di pubblica informazione delle Forze armate pachistane, ha dichiarato in tv: "Il codardo nemico indiano haattacchi aerei sulla moschea Subhanullah nella zona orientale di Ahmed, a Bahawalpur, su Kotli e su Muzaffarabad". Bahawalpur si trova nella provincia del Punjab, nel sud-est del Paese, mentre Kotli e Muzaffarabad sono situate nella parte delamministrata dal. 🔗 Quotidiano.net

