L' India attacca i terroristi in Pakistan La replica | Si accende il conflitto orientale

© Ilgiornale.it - L'India attacca i terroristi in Pakistan. La replica: "Si accende il conflitto orientale"

terroristico del 22 aprile: il Pakistan ha risposto con fuoco di artiglieria sul confine 🔗 Via all'operazione Sindoor a seguito dell'attaccoco del 22 aprile: ilha risposto con fuoco di artiglieria sul confine 🔗 Ilgiornale.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'India attacca con i missili i terroristi in Pakistan. La replica: "Si accende il conflitto orientale" - Via all'operazione Sindoor a seguito dell'attacco terroristico del 22 aprile: il Pakistan ha risposto con fuoco di artiglieria sul confine 🔗ilgiornale.it

India-Pakistan crisi aperta - In Asia il clima fra India e Pakistan è sempre più teso. Servizio di Alessandra Camarca. The post India-Pakistan crisi aperta first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Presagi di guerra tra India e Pakistan - La situazione tra India e Pakistan potrebbe precipitare da un momento all’altro. Il premier indiano Narendra Modi, secondo Islamabad, ha dato il via libera a un’operazione militare “entro 24-36 ore” come forma di rappresaglia per l’attentato contro i turisti a Pahalgam, nel Kashmir controllato dall’India, che è costato la vita a 26 persone, la cui […] The post Presagi di guerra tra India e Pakistan appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Ne parlano su altre fonti

India, 'raid contro nove siti di terroristi in Pakistan'; India, missili sul Pakistan: «Raid contro siti di terroristi». La risposta con colpi d'artiglieria nel Kashmir; ASIA/INDIA - Tensione tra India e Pakistan dopo l'attentato in Kashmir: anche un cattolico tra le vittime; Il Pakistan accusa: l'India è pronta a colpirci. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L'India attacca i terroristi in Pakistan. La replica: "Si accende il conflitto orientale" - Via all'operazione Sindoor a seguito dell'attacco terroristico del 22 aprile: il Pakistan ha risposto con fuoco di artiglieria sul confine ... 🔗ilgiornale.it

India, 'raid contro nove siti di terroristi in Pakistan' - L'India ha lanciato attacchi missilistici contro nove siti che ospitano "infrastrutture terroristiche" situate sul territorio pakistano come rappresaglia per l'attacco del 22 aprile nel Kashmir indian ... 🔗ansa.it

L’India ha attaccato tre zone del Pakistan con dei missili - Il governo indiano ha detto di aver colpito delle «infrastrutture terroristiche» da cui sono partiti degli attacchi in Kashmir ... 🔗ilpost.it