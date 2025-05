L' India attacca con i missili i terroristi in Pakistan La replica | Si accende il conflitto orientale

© Ilgiornale.it - L'India attacca con i missili i terroristi in Pakistan. La replica: "Si accende il conflitto orientale"

terroristico del 22 aprile: il Pakistan ha risposto con fuoco di artiglieria sul confine 🔗 Via all'operazione Sindoor a seguito dell'attaccoco del 22 aprile: ilha risposto con fuoco di artiglieria sul confine 🔗 Ilgiornale.it

Cosa riportano altre fonti

India choc, in Kashmir i terroristi chiedono ai turisti la loro religione, poi sparano solo agli hindu. Almeno 24 morti - Roma, 22 april 2025 - Strage di turisti indiani in Kashmir. Uomini armati hanno ucciso almeno 24 persone a Pahalgam, a 90 km da Srinagar. Secondo diversi social indiani l'attacco aveva una matrice religiosa: gli assalitori, probabilmente musulmani, avrebbero chiesto di che religione erano i turisti, sparando solo sugli hindu. Quello che si sta delineando come l'attacco più grave degli ultimi anni in India arriva proprio il giorno seguente la visita del vice presidente americano JD Vance, ricevuto dal premier indiano Narendra Modi. 🔗quotidiano.net

L'India perseguirà "fino alla fine del mondo" i terroristi dell'attacco nel Kashmir - Il primo ministro indiano Narendra Modi ha promesso oggi che l'India perseguirà "fino alla fine del mondo" gli autori dell'attacco che martedì ha ucciso 26 civili e ferito oltre due dozzine di persone nella regione indiana del Kashmir. Il premier ultra induista accoglie l'appello alla vendetta... 🔗today.it

L’India ha lanciato diversi missili contro siti del Kashmir controllato dal Pakistan. Islamabad promette di rispondere - Roma, 6 mag. - Il governo indiano ha lanciato i suoi missili contro nove siti nel Kashmir controllato dal Pakistan. Islamabad ha subito promesso di rispondere agli attacchi dell'India in "tempi e luoghi che sceglieremo". Secondo le prime informazioni Nuova Delhi avrebbe attaccato tre città in Pakistan: Kotli, Bahawalpur e Muzaffarabad, facendo crescere il rischio di una probabile escalation militare tra le due potenze nucleari. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

India, missili sul Pakistan: «Raid contro siti di terroristi». La risposta con colpi d'artiglieria nel Kashmir; Breaking News: Esplosioni in Tre località Pachistane. L'Operazione Sindoor indiana è partita; Strage in Kashmir, l’ira di Modi. venti di guerra India-Pakistan; La surreale guerra dell'acqua tra due potenze nucleari. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

India, 'raid contro nove siti di terroristi in Pakistan' - L'India ha lanciato attacchi missilistici contro nove siti che ospitano "infrastrutture terroristiche" situate sul territorio pakistano come rappresaglia per l'attacco del 22 aprile nel Kashmir indian ... 🔗ansa.it

India, attacco con missili sul Pakistan. L'esercito: «Via all'operazione Sindoor, colpite infrastrutture terroristiche» - Attacco missilistico dell'India sul Pakistan, la diretta e le notizie in aggiornamento. I responsabili della sicurezza pakistani hanno affermato che l'India ha lanciato missili oltre ... 🔗ilmessaggero.it

L’India ha lanciato diversi missili contro siti del Kashmir controllato dal Pakistan. Islamabad promette di rispondere - Roma, 6 mag. - Il governo indiano ha lanciato i suoi missili contro nove siti nel Kashmir controllato dal Pakistan. Islamabad ha subito promesso di rispondere agli attacchi dell'India in "tempi e ... 🔗msn.com