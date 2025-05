LIKE A STAR AMADEUS | MI SENTO UN PIONIERE STO VIVENDO UNA SFIDA STIMOLANTE

LIKE a STAR è il nuovo show di AMADEUS sul Nove, al via mercoledì 14 maggio. Una gara tra i fan dei cantanti famosi è la nuova SFIDA del già re di Sanremo e attuale giudice di Amici.LIKE a STAR trasforma i talenti in vere STAR. Sarà uno show festoso e sorprendente. Sto VIVENDO una SFIDA STIMOLANTE in un canale come Nove che non era conosciuto per lo spettacolo o i varietà. Mi SENTO un PIONIERE. Lo faccio con serenità e un pizzico di audacia. È giusto provare cose nuove.Così AMADEUS intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni che gli dedica la copertina “AMADEUS: la mia banda suona il pop”. In studio con AMADEUS una giura fissa che ha il compito di scegliere il miglior cantante-performer di ogni puntata e farlo arrivare in finale.I giudici della prima edizione italiana di LIKE a STAR sono Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. 🔗 è il nuovo show disul Nove, al via mercoledì 14 maggio. Una gara tra i fan dei cantanti famosi è la nuovadel già re di Sanremo e attuale giudice di Amici.trasforma i talenti in vere. Sarà uno show festoso e sorprendente. Stounain un canale come Nove che non era conosciuto per lo spettacolo o i varietà. Miun. Lo faccio con serenità e un pizzico di audacia. È giusto provare cose nuove.Cosìintervistato da Tv Sorrisi e Canzoni che gli dedica la copertina “: la mia banda suona il pop”. In studio conuna giura fissa che ha il compito di scegliere il miglior cantante-performer di ogni puntata e farlo arrivare in finale.I giudici della prima edizione italiana disono Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. 🔗 Bubinoblog

