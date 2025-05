Le Iene Alessandro Basciano reagisce agli insulti inviati a Sophie

Guai molto seri per Alessandro Basciano: adesso è indagato anche per rissa, ecco cosa è successo (VIDEO) - Alessandro Basciano ora è indagato anche per rissa: cosa è successo? Per l’ex concorrente del Grande Fratello le cose si mettono davvero male… Come sappiamo, di recente Basciano ha avuto qualche guaio con la giustizia: dopo le denunce dell’ex fidanzata Sophie Codegoni, il Dj è stato portato nel carcere di San Vittore, dove ha passato due giorni che lui stesso ha definito “48 ore da incubo”. Oggi però i problemi non sono ancora finiti. 🔗donnapop.it

Grave divieto per Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: le condizioni del Tribunale del Riesame - Il Tribunale del Riesame di Milano ha stabilito un divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano, imponendo una distanza minima di 500 metri dalla sua ex compagna Sophie Codegoni e dalla loro figlia Celine Blue. Inoltre, Basciano non potrà comunicare con la figlia in presenza della madre. Questa decisione segue il ricorso della Procura dopo la precedente scarcerazione del deejay, accusato di stalking. 🔗anticipazionitv.it

Alessandro Basciano, il verdetto definitivo della Cassazione: cosa hanno deciso - Personaggi TV. Una sentenza che mette un punto fermo nella tormentata vicenda tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La Corte di Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex concorrente del GF Vip, accusato di stalking verso l’influencer e madre di sua figlia. La misura, già disposta dal Tribunale del Riesame di Milano a febbraio, è ora definitiva. L’inchiesta è seguita dai carabinieri e coordinata dai magistrati Letizia Mannella e Antonio Pansa. 🔗tvzap.it

Le Iene, Alessandro Basciano reagisce agli insulti inviati a Sophie - Alessandro Basciano a Le Iene ha risposto agli insulti inviati a Sophie Codegoni, che insieme ad altri atteggiamenti ed episodi, hanno portato la ex a denunciarlo. 🔗novella2000.it

A Le Iene, Sophie Codegoni ha recitato un monologo relativo alla sua relazione con Alessandro Basciano. Il video - A Le Iene, Sophie Codegoni ha recitato un monologo relativo alla sua relazione con Alessandro Basciano. Il video ... 🔗novella2000.it

Braccialetto elettronico a Basciano: la testimonianza shock di Sophie sulla sua esperienza difficile - Il percorso giudiziario e il braccialetto elettronicoIl caso tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha raggiunto un punto cruciale con l’adozione d ... 🔗assodigitale.it