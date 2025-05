L’Atalanta torna in campo mercoledì | riflettori puntati sulla retroguardia

mercoledì 7 maggio L’Atalanta torna al lavoro in vista del posticipo di lunedì 12 contro la Roma. Per mister Gasperini problemi in difesa. 🔗 SERIE A. Dopo due giorni di riposo seguiti alla vittoria di Monza,7 maggioal lavoro in vista del posticipo di lunedì 12 contro la Roma. Per mister Gasperini problemi in difesa. 🔗 Ecodibergamo.it

Il Lecce non si ferma: la squadra pugliese torna in campo in vista dell’Atalanta. Assenti Jean e Marchwinski - Il Lecce non si ferma: la squadra pugliese torna in campo in vista dell’Atalanta. Assenti Jean e Marchwinski Il Lecce ha ripreso questo pomeriggio i lavori con una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA, in vista della sfida di venerdì contro l’Atalanta valida per il 34° turno di Serie A. Tra gli indisponibili […] 🔗calcionews24.com

Lega Pro, il Girone B torna in campo mercoledì 23 aprile: recuperi alle 18 dopo il lutto per Papa Francesco - La Lega Pro, attraverso il comunicato ufficiale n° 149/DIV del 21 aprile 2025, ha annunciato che tutte le partite del Girone B rinviate quest’oggi in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco saranno recuperate mercoledì 23 aprile. L’orario d’inizio per tutti gli incontri è fissato alle ore 18.00. Il gesto di sospendere le gare è stato condiviso e rispettato da tutte le società, in segno di cordoglio per la perdita del Pontefice, figura centrale non solo per il mondo cattolico ma per l’intera comunità internazionale. 🔗lortica.it

Infortunio Bremer, il difensore brasiliano torna a correre in campo alla Continassa. Il VIDEO fa impazzire i tifosi - di Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, torna a correre in campo al JTC. Prosegue il recupero del difensore brasiliano – VIDEO Prosegue il lungo recupero di Gleison Bremer dopo la rottura del legamento crociato. Il difensore brasiliano è tornato a correre in campo alla Continassa. Il centrale della Juve tenterà il recupero per il Mondiale per Club, senza affrettare però i tempi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) Il video pubblicato da Bremer fa impazzire i tifosi, che sognano il suo ritorno in campo ... 🔗juventusnews24.com

