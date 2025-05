L' arresto del piromane che ha mandato in fumo 254 ettari di bosco il Comune di Taormina parte civile al processo

Comune di Taormina si costituirà parte civile nel processo a carico del piromane arrestato stamane per aver mandato in fumo, nel luglio 2023, circa 234 ettari di bosco. Lo ha annunciato con una nota il sindaco Cateno De Luca esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto dalla Procura dopo.

