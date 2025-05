La tristissima scena dei tifosi dell’Inter che volevano rientrare nello stadio dopo il gol di Acerbi

Delusi, quando mancava pochissimo alla fine del match e il Barcellona sembrava aver messo al sicuro la qualificazione in finale di Champions grazie al 2-3 segnato dal brasiliano, hanno pensato che non fosse più possibile fare l'impresa. 🔗 Fanpage.it

